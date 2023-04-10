CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç kimdir? Aşkın Genç kaç yaşında, nereli?

Aşkın Genç, CHP Kayseri Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç kimdir? Aşkın Genç kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:46
CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç kimdir? Aşkın Genç kaç yaşında, nereli?
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Kayseri milletvekili adaylarından biri de Aşkın Genç oldu. Aşkın Genç'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''CHP Kayseri Milletvekili adayı Aşkın Genç kimdir? Aşkın Genç kaç yaşında, nereli?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

AŞKIN GENÇ KİMDİR?

Aşkın Genç 1970'de Kayseri doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Genç, İngiltere'de yüksek lisans eğitimi aldı. Ekonomist ve iş adamı Genç, GESİAD yönetim kurulu ve KAYSO meclis üyesidir.

ÖZEL YAŞAMI

Aşkın Genç, evli ve dört çocuk babasıdır.


Aşkın Genç milletvekili adayı CHP Kayseri

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