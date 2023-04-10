CHP Samsun Milletvekili adayı Murat Çan kimdir? Murat Çan kaç yaşında, nereli?
Murat Çan, CHP Samsun Milletvekili adayı oldu. Peki, CHP Samsun Milletvekili adayı Murat Çan kimdir? Murat Çan kaç yaşında, nereli?
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Samsun milletvekili adaylarından biri de Murat Çan oldu. Murat Çan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''CHP Samsun Milletvekili adayı Murat Çan kimdir? Murat Çan kaç yaşında, nereli?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
MURAT ÇAN KİMDİR?
Murat Çan, 1968'de Samsun'un Terme ilçesinde doğdu. Op. Dr. Murat Çan, evli ve dört çocuk babasıdır. Çan, Hastanelerde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Op. Dr. Murat Çan, geçtiğimiz dönem de CHP Samsun Milletvekili aday listesinde 7. sırada yer almıştı.
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