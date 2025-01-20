CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma! Gerekçe: 'Akın Gürlek' tweeti... Başsavcılıktan 'gözaltı' açıklaması

Yayınlanma: 20.01.2025 - 08:59

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yapılan bir paylaşım nedeniyle, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÜN İÇİNDE İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELECEK

Cem Aydın'ın, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığı, Aydın'ın ise ifade vermek için gün içerisinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geleceğini beyan ettiği öğrenildi.

BAŞSAVCILIK: "GÖZALTINA ALINDIĞI DOĞRU DEĞİL"

Başsavcılık, bazı basın yayın organlarında, Aydın'ın gözaltına alındığı ve evinde arama yapıldığıyla ilgili haberlerin doğru olmadığını belirterek bu iddiları yalanladı.

Aydın'na yönelik soruşturma sebebinin, CHP Gençlik Kolları'nın resmi X (Twitter) sayfasından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğu iddia edildi.

Söz konusu tweet şu şekilde:

SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek pic.twitter.com/LPWpNj87F2 — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) January 19, 2025

ÖZGÜR ÖZEL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: "GÜYA GÖZALTI KARARI YOK..."

Halk TV'ye kısa bir açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel, "Arkadaşlarımız benim kullandığım ifadeden dolayı suçlanıyor. Güya gözaltı kararı yok, 8 polis ifadeye zorla getiriyor" dedi.

CHP lideri, "Ülkü Ocakları Başkanı'nın tehdidine tek bir soruşturma açılmadı" dedi.

Özel, "Bütün genel başkan yardımcılarımız şu an adliyede" diye konuştu.

ÖZEL, 'O TWEETİ' YENİDEN PAYLAŞTI

CHP lideri Özgür Özel, soruşturmaya gerekçe gösterilen Akın Gürlek hakkındaki tweeti, kendi X (Twitter) hesabından yeniden paylaştı.

BAŞKANLIĞI YENİ DEVRALMIŞTI

CHP Gençlik Kolları 17. Olağan Kurultayı 1 ay önce “Geleceği kur, umut burada” sloganıyla Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Adaylığını açıklayan tek isim olan Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.

CEM AYDIN KİMDİR?

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı adaylığını 20 Kasım’da Genel Merkez’de basın toplantısıyla duyurdu. Mevcut Başkan Gençosman Killik’in de destek verdiği toplantının ardından Aydın, tek aday olarak kurultaya geldi.

Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görev yaptığı Beylikdüzü’nde doğdu ve büyüdü. 1996 doğumlu olan Aydın, Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde okudu. 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonra bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. İstanbul Gençlik Kolları başkanlığı yapan Aydın, 4-5 Kasım 2023 kurultayında Özgür Özel’in Parti Meclisi listesindeydi. Kısa süre sonra Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin yardımcısı olarak da görev aldı.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyesi. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yaptı.