CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Adayı Köktaş: 'Gençlik Kolları’nı eski muhteşem günlerine getireceğimiz anı hazırlıyoruz'

Yayınlanma: 17.07.2024 - 17:14

Güncelleme: 17.07.2024 - 17:15

CHP Gençlik Kolları'nın Kasım ayında yapılacak olan 17. Olağan Genel Kurultayı'nda genel başkanlık için adaylığını ilk açıklayan isim Mustafa Erkan Köktaş oldu. Köktaş, yaptığı adaylık açıklamasında, "Bundan bir sene önce ana kademede yapılan değişimin etkilerini, yerel seçimlerde çok güzel bir zaferle görmüş bulunmaktayız. Önümüzdeki genel seçimde de aynı zaferi sağlamak mottosu ile aynı hırsla, güçle, aynı değişimi bizde Gençlik Kolları’nda yapmak istiyoruz. Bu yolda ilerlemekteki tek motivasyonumuz ülke sınırındaki ve yurt dışında bizi, Türkiye’yi temsil eden gençlerimizin kaderini, geleceğini ve bütün hayatını etkileyen her şeyi önemsiyoruz. İlk Gençlik Kolları kurulduğu vakit, 1950’lerde Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük hayali olup ömrü tekabül etmemesi ile, İsmet İnönü önderliğinde kurulmuştur. Bu gençliğin en büyük hareketinin başlangıcı, aynı zamanda da gelecek nesillerce aktarılan yüce bir gücün temsilidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının, hayalleri ve vizyonuyla kurulan ve ilk Gençlik Kolları Genel Başkanın gücü ve azmine dayanarak, günümüzde güç kaybetmiş Gençlik Kolları’nı eski muhteşem günlerine getireceğimiz anı hazırlıyoruz" dedi.

'GENÇLERİN GELECEĞİNİ KORUYACAĞIM'

Mevcut yönetimde yapılan yanlışların olduğunu ve bu durumun değişmesi için aday olduğunu açıklayan Köktaş, "Biz kendi gençliğimizi bu yolda bıraktık ve nice yardım eli uzatacağımız gençlere hediye ettik. Ülkemiz, genç bir nüfusa sahip olup, hep genç kalacaktır. Genç ülkemizin genç insanlarına hizmet vermek, onların geleceklerini korumak en başta vereceğim savaşlardan biridir. Bu savaşı verdiğimiz süreçte, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında veya yurt dışında yaşayan bütün gençlerimizin iyi bir geleceğe sahip olması bizim için en büyük ideallerin başındadır" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİ, AYRICALIKLARA KAVUŞTURACAĞIZ'

Gençleri, sahip olması gereken ayrıcalıklara kavuşturmayı görev edindiklerini belirten Köktaş, "Atatürk, Gençliğe Hitabesi'nde Türk gençliğinin Cumhuriyetin devamlılığı açısından büyük bir önem kaydettiğini belirtmiştir. Hangi katı kurallara sahip görüşler olursa olsun, bu emanetin körelmesine ve solmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

MUSTAFA ERKAN KÖKTAŞ KİMDİR?

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Galip Deniz Okulu’nda, lise eğitimini ise Hacı Sani Konukoğlu Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini de Selçuk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde tamamladı. 2013 yılında, Gaziantep Şehitkamil Lisesi’nde komisyon görevlisi olarak kariyerinde ilk adımını attı. 2016 yılında, Gaziantep Şehitkamil İlçe Gençlik Kolları Yönetim Görevlisi olarak Basın ve Yayın Sorumlusu görevini üstlendi. Bundan bir yıl sonra ise Aydın Kuyucak ilçesinde Üniversite Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. 2018 yılında Mersin Silifke’de İlçe Gençlik Kolları Yönetim Görevlisi olarak görev aldı ve üniversitede sorumlu başkan yardımcılığı yaptı. 2020 yılında, Gençlik Kolları Kurultayı’nda Genel Başkan Adayı oldu. 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde saha sorumlusu olarak görev yaptı.