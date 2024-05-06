CHP Gençlik Kolları Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdü: 'Atatürk'ten Deniz'lere bağısızlığa yürüyoruz'

CHP Gençlik Kolları, Atatürk, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Bülent Ecevit'in resimleriyle Dolmabahçe'ye yürüdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 20:28
CHP Gençlik Kolları Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdü: 'Atatürk'ten Deniz'lere bağısızlığa yürüyoruz'
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CHP Gençlik Kolları, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için "Atatürk'ten Deniz'lere bağımsızlığa yürüyoruz" yürüşü düzenledi. Partililer yürüyüş boyunca ellerinde;  Atatürk, Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve Bülent Ecevit'in fotoğrafları taşıdı.  

Yürüyeşe CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleri de destek verdi. 

 


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