CHP Gençlik Kolları yönetiminde istifa

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:40

Güncelleme: 12.09.2023 - 13:40

CHP Gençlik Kolları resmi sosyal medya hesabından Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımının yer aldığı bir listeyi paylaştı. "Örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz" notu düşülerek yapılan paylaşıma göre CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, mevcut görevinden alınıp CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

CHP Gençlik Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ozan Işık bu kararın ardından partideki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Işık sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Resmi hesaplardan öğrendiğim görev değişikliğinin bana elbette insani, vicdani ve partili olarak üzüntü verdiğini saklayamam.

Yıllarca omuz omuza verilen onca mücadeleden sonra siyasette nezaket ve kişisel itibarın korunmasını beklemek hakkımdır diye düşünüyorum."

"Gençosman Killik ve kurul arkadaşlarıma yollarında başarılar dilerim. Baştan aşağı yenilenme ve değişim için tek tek görüşme zamanı" diyen Işık, açıklamasını "CHP değişecek Türkiye değişecek!" ifadeleriyle tamamladı.

İşte CHP Gençlik Kolları'nın yeni yönetimini gösteren o paylaşım:



