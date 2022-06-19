CHP Gençlik Kolları’ndan, Kemal Kılıçdaroğlu’na Babalar Günü sürprizi

19 Haziran 2022 Pazar, 13:48

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıyla paylaştı.

Gençlerin demokrat amcasının #BabalarGünü kutlu olsun.



Gençlik seninle gurur duyuyor @kilicdarogluk ?? pic.twitter.com/xA9hbN0RLC — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) June 18, 2022

Gençlik kollarının hazırladığı videoda Kılıçdaroğlu’nun çocukları; Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu ve Kerem Kılıçdaroğlu’nun babalarına ilettikleri Babalar Günü mesajları yer aldı.

Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan videoyu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gençlerle buluştuğu İzmir Gençlik Buluşması programında izledi.