CHP Gençlik Kolları’ndan, Kemal Kılıçdaroğlu’na Babalar Günü sürprizi

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babalar Günü’nü; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıya kutladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 13:48
CHP Gençlik Kolları’ndan, Kemal Kılıçdaroğlu’na Babalar Günü sürprizi
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Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıyla paylaştı.

Gençlik kollarının hazırladığı videoda Kılıçdaroğlu’nun çocukları; Aslı Kılıçdaroğlu Nadir, Zeynep Kılıçdaroğlu ve Kerem Kılıçdaroğlu’nun babalarına ilettikleri Babalar Günü mesajları yer aldı.

Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan videoyu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte gençlerle buluştuğu İzmir Gençlik Buluşması programında izledi.


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