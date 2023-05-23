CHP Gençlik Kolları'ndan “Montaj değil gerçeği arayanlara" başlıklı video: Teröristlerle Erdoğan işbirliği yaptı
CHP Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT’de katıldığı programdaki sözleri üzerine “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla bir video yayımladı. Yayımlanan videoda; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılında Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış töreninde “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” sözleri yer aldı.
CHP Gençlik Kolları, “Montaj değil gerçeği arayanlara” notuyla Twitter’dan yeni bir video yayımladı. Yayımlanan videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2013 yılı Kasım ayında Diyarbakır’da katıldığı toplu açılış törenindeki “Kürdistan bölgesindeki değerli kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum” sözleri yer aldı. Videonun devamında dönemin Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Erdoğan’ın söz konusu sözlerine yönelik, “Erdoğan bu ifadeyi bilinçli olarak kullandı” dediği görüntülere yer verildi. Videoda çözüm sürecinde kuzey Irak’tan gelenlerin otobüsün üzerinden halkı selamladığı ve Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı görüntülere de yer verildi.
Video, “Teröristlerle Erdoğan işbirliği yaptı. Karar ver Türkiye” yazısıyla son buldu.
NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam katıldığı TRT ortak yayınında “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayımladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” ifadelerini kullanmıştı.
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