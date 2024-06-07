CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü: Milli güvenliğimizi ilgilendiren gelişmelere ilişkin önemli hususları ele aldık

Yayınlanma: 07.06.2024 - 16:35

Güncelleme: 07.06.2024 - 16:35

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Bağcıoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin en köklü kurumu olduğu göz bebeği olduğunu vurguladı. Bağcıoğlu, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve milli güvenlik konularına ilişkin bilgi alışverişi ve iş birliğinin öneminin vurgulandığını belirtti.

Bağcıoğlu, "Milli savunma politikalarında bilgi alışverişi ve iş birliği yapmamızın Türkiye'nin genel çıkarları için önemli olduğunu vurguladık. Yalnızca eleştirmek için değil, milli menfaatlerimiz doğrultusunda yapıcı ve tamamlayıcı bir anlayışla hareket ettiğimizi belirttik. Milli güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler ve TSK personeline ilişkin önemli hususları ele aldık" dedi.

Bağcıoğlu, görüşmenin Türkiye'nin genel çıkarları doğrultusunda önemli bir adım olduğunu ve CHP olarak TSK’nın her zaman yanında olduklarını da ifade etti.