CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek kimdir? Gökhan Zeybek kaç yaşında?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:38

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:38

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek oldu.



GÖKHAN ZEYBEK KİMDİR?



Gökhan Zeybek, 1964 Yılında Bayburt'ta doğdu. 1985 İTÜ Mimarlık Fakültesini bitirdi. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (İASKF) yönetim kurulu üyesi (2001-2012) ve başkan yardımcısı (2008-2012), 1999-2003 Şirintepespor Kulübü başkanı (1999-2003) ve Sarıyerspor Kulübü asbaşkanı (2012-2016) olarak görev yaptı.

GÖKHAN ZEYBEK'İN SİYASİ YAŞAMI

Siyasete 1983 yılında SODEP ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile başladı, SHP-CHP birleşmesiyle birlikte CHP’de devam etti. 1993-1995 CHP Kâğıthane İlçe Başkanı, 1994 CHP Kâğıthane ve 2004 CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. 1997-1999 CHP İstanbul Yerel Yönetimler Komisyonu Sekreterliği, 2001-2003 CHP İstanbul İl Spor Komisyonu Sekretaryası, 2003-2007-2018 yıllarında İstanbul İli Kurultay Delegeliği, 2004-2009 CHP İstanbul İl Eğitim Sekreterliği, 2007-2008 CHP İstanbul Bilim Kurul ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1999-2003 Şirintepe Spor Kulübü Başkanlığı, 2001-2012 İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2012 İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı, 2001-2005 TSHD (Toplumsal-Saydamlık Hareketi Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği, 1988-2018 Mimarlar Odası ve T.M.M.O.B Genel Kurul Delegeliği, 2002-2016 Bayburt Eğitim Kültür Vakfı Kurucu Meclis Üyeliği, 2012-2016 Sarıyer Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 2009-2018 İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği, 2009-2011 İBB CHP Grup Sözcülüğü ve 2014-2018 Sarıyer Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

TBMM 27. dönem CHP İstanbul milletvekilidir.



GÖKHAN ZEYBEK'İN ÖZEL YAŞAMI

İngilizce bilen Zeybek evli, 1 erkek ve 1 kız çocuğu babasıdır. Ayrıca Şişli Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Zeybek ile kardeştir.



