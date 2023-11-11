CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi kimdir? Gül Çiftçi kaç yaşında?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 16:21

Güncelleme: 11.11.2023 - 16:21

CHP'de ilk Parti Meclisi toplantısının ardındna Genel Başkan Yardımcılarının isimleri de belli oldu. Hukuk ve Seçim İşleri’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi oldu.

GÜL ÇİFTÇİ KİMDİR?



19 Nisan 1985 tarihinde Ankara’da doğdu. 2008 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümünden mezun oldu. Başkent Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans eğitimi devam etmekte olup, Anadolu Üniversite Sosyoloji Bölümü öğrencisidir. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra, Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı.

GÜL ÇİFTÇİ'NİN SİYASİ YAŞAMI

2003 yılından bu tarafa parti üyesi olup 2003-2007 yılları arasında partide aktif olarak çalışmış,2007-2008 yıllarında Çankaya ilçe Halkla İlişkiler Komisyonunda da ve ilçe gençlik kollarında görev aldı..

2008-2010 yılları arasında ise Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptıktan sonra, 2010-2012 yılları arasında Gençlik Kolları Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterliğini yapmış, 2012 yılında 34. Olağan Kurultayda Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Parti meclisi görevine 18. Olağanüstü Kurultayda yeniden seçilerek devam etti.

36. Olağan Kurultayda da parti meclisi üyesi olarak seçilmiş olup görevine devam ediyor.

Tüm bu görevlerinin yanı sıra; ilçe-il ve genel merkez düzeyinde seçim güvenliği, seçimlerde avukat örgütlenmesi ve sandık örgütlenmesi konusunda özel çalışmalar yaptı.



