CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: ‘Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu "6'lı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan yok" dedi, "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, altılı masanın olası cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tartışmalara ve son dönemdeki seçim anketlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hürriyet yazarı Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Bülent Kuşoğlu, "CHP’nin adayı kesin olarak Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusu üzerine "Kesin ve çok da normal. Ana muhalefet partisi genel başkanını aday çıkarmalı" diye yanıt verdi.
Kuşoğlu, "6’lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?" sorusu karşısında da "Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu’nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır" ifadelerini kullandı.
Kuşoğlu, Akşener'in anketleri masaya getirmesi halinde ne olacağına dair soruya yönelik de "Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmanın masanın dağılması anlamına geleceğini bir kez daha vurgulayan Kuşoğlu, "En büyük partinin isteği olmazsa bozulur" dedi.
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