Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'nı üzecek haber... Millet İttifakı fark attı, MHP baraj altı

Süslü, "Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor. Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AKP'deki erime devam ediyor" ifadelerini kullandı.