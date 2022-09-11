Son seçim anketi açıklandı: Cumhur İttifakı'nı üzecek haber... Millet İttifakı fark attı, MHP baraj altı

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2022 Pazar, 15:56
<p>ALF Araştırma'nın 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı. </p>

ALF Araştırma'nın 7-9 Eylül tarihleri arasında 35 ilde 3 bin 920 kişi ile yüz yüze anket yöntemi ile yaptığı son araştırmanın sonuçları paylaşıldı. 

<p>Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı yüzde 44,9 Millet İttifakı olurken, yüzde 33,4 Cumhur İttifakı olarak kayıtlara geçti. </p>

Katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yanıtı yüzde 44,9 Millet İttifakı olurken, yüzde 33,4 Cumhur İttifakı olarak kayıtlara geçti. 

<p>Ankete katılanların yüzde 28'i CHP, yüzde 27,2'si AKP, yüzde 16,9'u İYİ Parti, yüzde 8,0 HDP, yüzde 6,2 MHP, yüzde 2,5 DEVA, yüzde 2,3 Zafer Partisi, yüzde 1,7 BTP, yüzde 1,4 Memleket Partisi, yüzde 1,3 Gelecek Partisi ve yüzde 1,1 Saadet Partisi şeklinde yanıt verdi. </p>

Ankete katılanların yüzde 28'i CHP, yüzde 27,2'si AKP, yüzde 16,9'u İYİ Parti, yüzde 8,0 HDP, yüzde 6,2 MHP, yüzde 2,5 DEVA, yüzde 2,3 Zafer Partisi, yüzde 1,7 BTP, yüzde 1,4 Memleket Partisi, yüzde 1,3 Gelecek Partisi ve yüzde 1,1 Saadet Partisi şeklinde yanıt verdi. 

<p>ALF Araştırma Genel Koordinatörü Ali Süslü, Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendirdi.</p>

ALF Araştırma Genel Koordinatörü Ali Süslü, Twitter hesabından anket sonuçlarını değerlendirdi.

<p>Süslü, "Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor. Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AKP'deki erime devam ediyor" ifadelerini kullandı. </p>

Süslü, "Son aylarda CHP hemen hemen her araştırmada birinci. Partisi birinci olan bir Genel Başkanın, ülkeyi yönetmeye talip olması ve bu yöndeki adaylık ısrarını da vatandaş artık doğal karşılıyor. Araştırmalardan çıkan bir diğer önemli sonuç ise; AKP'deki erime devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

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