CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara dikkat çekti

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Bir sonraki seçimlerde kentten milletvekili çıkartmayı hedefleyen CHP’nin Van’daki “Belediye Başkanları Çalıştayı” dün başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11’i büyükşehir 225 belediye başkanının katıldığı çalıştay öncesi yaptığı açıklamada, CHP’li başkanların karşılaştıkları engellemelere vurgu yaptı.

‘EN ZOR DÖNEM’

“Siyasi ve ekonomik açıdan Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz” diyen Torun, “Yoksulluk ve adaletsizlik ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Yurttaşı değil de sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan, bu ülkeye fayda gelmeyeceği açıktır. Artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir” ifadesini kullandı.

‘MASA BAŞI KUMPAS’

“Belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. İktidar, sandıkta yenemediği belediye başkanlarımızı karalamak için masa başı operasyonlardan medet umar hale gelmiştir” diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Torba yasalarla, kararnamelerle, belediyelerimizin yetki ve gelirlerini ellerinden alıyorlar. Kaynakları, sırf muhalefet belediyesi diye kesiyorlar. Yetmiyor, tetikçi müfettişleri, her gün belediyelerimize gönderiyorlar. Masa başı operasyonlarla kumpas kuruyorlar. FETÖ’cüleri temizliyoruz diyorlar ama FETÖ taktikleriyle siyasi cellatlık yapmaya devam ediyorlar.”

Kamp kapsamında bugün yapılacak programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Çalıştayda başkanlar, hem ortak yapabilecekleri çalışmaları hem de önümüzdeki genel seçimler için neler yapabileceklerini konuşacak.

VAN’DA AFİŞ YASAĞI!

Torun, “Van halkının teveccühüyle karşılaştık. Ancak bu, iktidar partisini hayli rahatsız etti” dedi. Toplantı düzenleneceği otelin önünde bir provokasyonla karşılaştıklarını söyleyen Torun, “Önce çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki bilboard anlaşmalarımız iptal edildi, bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından önceki gece otelin önünde iktidar partisi mensupları parti bayrakları astı. Partililerimizin sağduyusuyla bu provokasyonu boşa çıkardık” dedi.