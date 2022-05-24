CHP’li Seyit Torun'dan belediyelere yönelik operasyonlara tepki: 'Suç üretme çabası'

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı CHP’li belediyelerin adının anılarak operasyon yapılmasına ve algı yaratılmak istenmesine tepki gösterdi.

"İMZA YETKİSİ YOK"

Maltepe’de 2018’de kapanmış bir dosya üzerinden “Acaba suç üretebilir miyiz” mantığıyla yüründüğünü belirten Torun, “Yaptıkları gözaltılarda, insanlar üzerinde baskı kurulduğunu biliyoruz. Ancak mağdur olan CHP’li belediyeler. Örneğin Adana Ceyhan ve Yalova” dedi.

Torun, CHP’li bazı belediyelere yönelik operasyonları Cumhuriyet’e değerlendirdi ve şunları söyledi:

“İstanbul Kadıköy’de 200’ün üzerinde insan alındı. CİMER raporlarıyla aldılar. Gelen şikâyetler değerlendirilerek yok yolu kestin, yok sokakta film çekilmesine izin verdin... Gözaltına alınanların hiçbirinde imza yetkisi yok. Zabıta denetlemiş, sözüm ona talepte bulunmuş. Tamamen amaç algı oluşturmak.” Maltepe Belediyesi’nde takipsizlik kararı verilen dosyanın yeniden ele alınarak “Bir suç bulabilir miyiz” çabasına yönelik arayış olduğunu anlatan Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"MÜFETTİŞ VAR"

“Burası biraz manidar. 2018’deki bir dosya yeniden ele alınıyor. Amaç net. Bakın, CHP’li belediyelerde yolsuzluk oluyor. Algı oluşturmak, korkutmak, sindirmek. Bizim korkacak bir durumumuz yok. Belediyelerimizin hepsinde müfettiş var. Birinin baktığı dosyayı, sonradan gelen başkası inceliyor. Belediye başkanlarımız hassasiyetle süreci yönetiyorlar.”

"KOMİSYON KURDUK"

Torun, “Operasyonların süreceği beklentisi olup olmadığına” ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devam ettirebileceklerini düşünüyorum. Hırsları akıllarının önüne geçti. Bir şekilde itirafçı bulalım. İçeri aldıklarına bu amaçla baskı yapıyorlar. Bu arayış içindeler. Biz daha önceden bir hukuk komisyonu oluşturduk. Hukukçu arkadaşımız Muharrem Erkek ve genel merkez hukukçularımız, YDK’den arkadaşlarımız var. Bu tür davalarda bulunmuş geniş bir hukuk komisyonumuz var. Bir yazı gönderdik belediye başkanlarımıza. Olası polis baskınında ne yapılması gerektiği noktasında bilgilendiriyor. Başkanlarımızın yanındayız.”

"AMAÇ İSTANBUL’UN RÖVANŞINI ALMAK"

Bu operasyonların bir amacının da 31 Mart’ta yapılan ve 23 Haziran’da yinelenen İstanbul seçimlerinin rövanşını almak olduğunu belirten Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek şunları söyledi: “Biz ‘yerelden genele köprü kurmak istiyoruz’ diyoruz ya, şimdi belediyelerimizi itibarsızlaştırmak istiyorlar. Soylu’ya seslenmek istiyorum: Uludere’de bir belediye başkanını sağına, diğerini soluna alarak konuştun, fotoğraf çektirdin. Haklarında suçlamalar var. Ancak Yalova Belediye Başkanı görevine iade edilmedi. Ceyhan Belediye Başkanı’nın tutuklanmasına neden olan ses kayıtlarının değiştirilmiş ve montaj olduğu mahkemede ispat edildi. Ama göreve getirilmiyor. Tetikçi anlayışla belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar” değerlendirmesini yaptı.