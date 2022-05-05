CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan 'asgari ücret derhal yeniden belirlensin' çağrısı
Enflasyon verilerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kur korumalı mevduatta milyarlarca lira kaynak aktaran iktidar, başta asgari ücret olmak üzere ücretleri derhal yeniden belirlemelidir" çağrısı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, enflasyonun üç haneli rakamlara doğru gittiğini belirterek, iktidarın başta asgari ücret olmak üzere ücretleri yeniden belirlemesi gerektiğini bildirdi. Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının nisan ayında aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 olduğunu aktaran Ağbaba, "Yüzde 69,97'lik yıllık enflasyon ile şubat 2002'den beri görülen en yüksek yıllık enflasyon oldu. Şubat 2002'de yıllık enflasyon artışı yüzde 73,2 olarak kayıtlara geçmişti" ifadelerini kullandı.
ÜÇ HANELERİ GÖRMESİNE NEDEN OLACAK
TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu ve üretici fiyat endeksindeki yıllık artışa da dikkati çeken Ağbaba, "Üretici fiyat endeksinde her ay yaşanan artış, resmi enflasyonun da birkaç ay sonra üç haneleri görmesine neden olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Halkın hissettiği gerçek enflasyon oranında yıllık artışın yüzde 156'ya yükseldiğini vurgulayan Ağbaba, "Halkın enflasyonu ile TÜİK enflasyonu arasındaki fark tam 86 puan. Resmi verilerde dahi her ne kadar enflasyon rekorları kırılmaya devam ediliyor olsa da TÜİK verileri, gerçek enflasyon verilerini açıklamaktan uzaktır" dedi.
1 Mayıs'ta emeklilere müjde verileceği sözünün yerine getirilmediğini belirten Ağbaba, şunları kaydetti:
"Resmi verilerde dahi enflasyon üç hanelere doğru giderken ne emeklinin ne asgari ücretlinin ne de memurun maaşından eser kalmadı. Kur korumalı mevduatta milyarlarca lira kaynak aktaran iktidar, başta asgari ücret olmak üzere ücretleri derhal yeniden belirlemelidir."
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