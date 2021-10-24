CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Devleti soymanın fetvasını bile aldılar

24 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Partisinin düzenlediği çalıştayda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara yüklenerek, “Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile bunları göndereceğiz” diye konuştu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan çalıştaya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti meclisi üyeleri, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da yer aldı. 81 ilin kadın kolları başkanları ile görüşmekten mutlu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kadına yönelik şiddet artıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni dostlarımızla iktidar olduğumuzda ilk hafta yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına yönelik şiddetin karşısında tam duracağız” dedi.

KADINLARA İSTİHDAM SÖZÜ

İktidara geldiklerinde asgari ücretten vergi almayacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Vergi diyeceksen beşli çete orada. Hükümete sesleniyorum. Asgari ücretin en az açlık sınırının altında olması gerekir. Hemen asgari ücretin bu seviyeye çekilmesi gerekmektedir. Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadın işsizliği şu an yüzde 34. Çift diplomalı olan üniversiteli iş bulamıyor. Bu ayıba son vereceğiz. Başka bir acı tablo var. Büyükşehirlerde merdiven altı atölyelerde sigortasız çalışan kadınlar. Kayıt dışı çalışma ile mücadele edeceğiz. Her alanda kadınlar kamu yönetiminde yönetici olarak çalışmalı” ifadelerini kullandı. Siyaseti yaşam tarzı, inanç, mezhep üzerinden yapmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “CHP iktidarında mülakat kalkacak ve KPSS’de kim başarılı olursa hak ettiği yere atanacak. KPSS tek sınav olacak. Kim kazanırsa ataması yapılacak” diye konuştu.

‘SOYMANIN FETVASINI ALDILAR’

Gençlere ve kadınlara, “Geliyor gelmekte olan, uyumasınlar” sözleriyle seslenen Kılıçdaroğlu, “3 Y ile geldiler. ‘Yasaklarla mücadele edeceğiz, her şey serbest olacak’ dediler. Gençler tweet atmaktan korkuyorlar ‘başıma bir bela gelir’ diye. Zorbalık, zulüm ve zam yağmuru yaptılar. 3Y ile geldiler 3Z ile inşallah bunları göndereceğiz. Gönderenlerin başında da Z kuşağı gelecek. Bizim iktidarımızda en rahat bizi eleştireceksiniz. Bu iktidar devleti soyulacak organ olarak görüyor. Ne kadar soyarsam o kadar kârdır diyor. Öyle bir noktaya geldiler ki devleti soymanın fetvasını bile aldılar. Padişahın da en tepedeki adamın da yüzde 10’u götürme hakkı varmış. Böyle bir rezalet olur mu? ‘CHP’ye, demokrasiye oy vereceğine kurtlu bulguru yiyebilirsin diyor, onların âlimi söylüyor. Sultanın sofrasına oturan âlimin fetvası geçersizdir. O haramla beslenen sultanın sofrasına oturduysan sen artık fetva veremezsin. senin böyle bir yetkiniz yoktur” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise CHP iktidarında, kadın cinayetlerinin failleri için ceza indirimi, iyi hal indirimi uygulanmayacağını söyledi.

‘SUNİ GEREKÇE ÇABASI’



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 büyükelçinin “istenmeyen kişi” ilan edilmesi talimatı verdiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi hızla uçuruma sürekleyen şahıs, bu sefer de ‘10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi emrini’ vermiş. Açıkça söylüyorum; bu hareketlerinin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye suni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına!” ifadelerini kullandı.

