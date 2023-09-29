CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetemizi ziyaret etti: Laikliği savunacağız

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Parti Meclisi Üyesi CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet medya dünyamızın anıtlarından birisi. Sıradan bir gazete değil. Bir referans gazetesi. Cumhuriyet okumadığım gün eksiklik var demektir” dedi. 1 Ekim’de açılacak Meclis’te gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa çalışmaları ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Tek adamla anayasa olmaz” ifadesini kullandı.

‘İKTİDARIN MEŞRUİYETİ YOK’

Kılıçdaroğlu sorularımızı yanıtlarken sözlerine şöyle devam etti:

“Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yok. Sahte videolar sayesinde iktidar olan bir kişi ile nasıl masaya oturacağız? Bizim anayasa konusundaki düşüncelerimizi altı lider olarak kamuoyu ile paylaştık, altına da imzalarımızı attık ve duyurduk. Diğer liderlere isterseniz ‘dün attığınız imzadan bugün neden vazgeçtiniz’ diye gazeteci olarak sorabilirsiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini parlamentodan geçireceğiz diyorlarsa, hay hay. Erdoğan bir konuşmasında Sezgin Bey’e ‘yargı ve devlet seni cezalandıracak’ dedi. Yargıyı anladık da devlet ne oluyor? Ortaçağ’a vurgu yapıyor. Şahsım devleti. Her yerde bir baskı var. Aydınların sesi soluğu kesilmeye çalışılıyor. Her yerden bir ses geliyor. Bu baskıya karşı mücadele verecek en güçlü örgüt CHP. Bunlar ne yaparsa yapsın biz her türlü muhalefeti yapacağız.”

‘LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ’

CHP’nin altı okundan birinin laiklik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Laiklik bizim olmazsa olmazımız. Laikliği her yerde, her ortamda savunduk. Elbette bundan sonra da savunmaya da devam edeceğiz. Anayasadaki laiklik maddesini sahiplenmek hepimizin görevi. Laikliğe saldırı var. Mücadele ediyoruz. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine karşı tüm milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığı’nın önüne giden bensem, benim laiklik anlayışım sorgulanamaz. Ben çünkü laikliği savunan birisiyim. Benim en temel görevlerimden birisi de budur zaten” dedi.

‘DEVRİM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’



CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim sonrası yaşanan süreç için “Çok büyük bir umutsuzluk ortaya çıktı” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Yanlışlarımız söylenebilir. Bir mücadele verdik. Ancak biz bu mücadeleyi demokrasinin sağlıklı işlediği bir ülkede vermedik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar köklü bir mücadele verildi. Burada doğru olan altı partinin bir araya gelip mücadele etmesiydi. Yüzde 48 oy aldık. Gönül isterdi ki yüzde 50, yüzde 60 alalım. Analiz etmek istedik ancak öyle bir kaosun içine girdik ki fırsat verilmedi. Normalde tartışılması gereken konular hiç tartışılmadı. Medya da biz de bu meşrutiyeti onlara tanıdık. Bu şartlarda bu kadarını yapabildik.”

YÜZDE 50 CİNSİYET KOTASI

Seçim sonrası CHP’ye yönelik eleştirilere de değinen Kılıçdaroğlu, “Biz neler yapacağımızı kamuoyu ile paylaştık. Onlar ise hiçbir şey söylemedi. En rahat eleştirilecek parti doğal olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü eleştiriye tahammül ediyor, doğal karşılıyoruz. Ancak bazen o kadar haksız eleştiriler yapılıyor ki hakaret boyutuna vardı. Buna da kimse ses çıkarmadı. Karşılaştığımız tablo bir infaz tablosu gibi çıktı karşımıza” ifadelerini kullandı.

Kurultay süreci nedeniyle parti olarak içe döndüklerini bir yandan da yerel seçimler için hazırlık yaptıklarını belirten CHP lideri, “Doğal olarak biraz içe döndük çünkü kurultayımız var. Bu kurultayda devrim gerçekleştireceğiz. Cinsiyet kotası yüzde 50. Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki tüm büyük dönüşümlerin altında CHP’nin imzası vardır. Olağanüstü güzel değişiklikler olacak. Bir partide demokrasi nasıl işler herkese göstereceğiz. Olağanüstü bir yenilenme sürecinin içine gireceğiz” yanıtını verdi.

Fotoğraflar: Vedat Arık