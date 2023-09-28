Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tiyatro oyunu izledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro oyunu "Otomatik Portakal"ı izledi.

AA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 22:29
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tiyatro oyunu izledi
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği "Otomatik Portakal" oyununu izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.


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