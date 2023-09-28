Kılıçdaroğlu, İstanbul'da tiyatro oyunu izledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tiyatro oyunu "Otomatik Portakal"ı izledi.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde Elvin ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği "Otomatik Portakal" oyununu izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seyircilerle fotoğraf çektirdi.
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