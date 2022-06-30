CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘Bize katılın’ çağrısı toplumdan yanıt buldu

30 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nazif Yücel’in koordinasyonu ile örgütlenen “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri”, 25 Haziran’da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla Ankara’da toplandı.

Partiden üst düzey isimlerin de yer aldığı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı “Bir yola çıkıyoruz, bize katılın” konuşmasına vurgu yapıldı. Gönüllülerin çalışmalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Yücel, “Mart ayından itibaren ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ ismiyle örgütlendik. Henüz 20 bin civarında koordinasyon grubumuz var ama sayımız hızla artıyor. 81 ilde örgütlenmemizi tamamladık” ifadelerini kullandı. Hareketin amacına ilişkin bilgi veren Yücel, “Genel başkanımızın fikirlerinin her yere ulaşmasını ve özellikle iletişimde zorlandığımız kesimlerle buluşmak istiyoruz. Seçimlere bir yıl gibi bir süre var. Genel başkanımızın kesinleşen bir adaylığı yok ama aday olursa biz şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz” diye konuştu.

AVUKATLARLA GÖRÜŞME

Gönüllülerin Ankara ve İç Anadolu’daki çalışmalarını yürüten Umut Eraslan ise katılanların arasında ağırlıklı olarak bugüne dek CHP faaliyetlerinde yer almamış kişiler olduğunu belirterek “Bunun yanında partide görev alanlar da var. Şu ana kadar birkaç buluşmamız oldu. Seçim günü avukat topluluğu oluşturmak için genç avukatlarla bir araya geldik. Katkı vermek isteyenlerle görüştük” ifadelerini kullandı. İç Anadolu’da partinin az oy aldığı yerlere yoğunlaşacaklarını söyleyen Eraslan, “Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Niğde gibi yerlerde meslek odası, kanaat önderleri ziyaretleri yaptık. Çalışmalarımızı bu kapsamda devam ettireceğiz. Ankara’nın 25 ilçesinde de daha önce ulaşamadığımız, Kılıçdaroğlu’na hiç oy vermemiş kesimlere ulaşacağız” diye konuştu.

"BEKLENTİNİN SONUCU"

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da gönüllülere ilişkin “Toplumdan gelen büyük bir beklentinin sonucu oluştu. Kemal Bey’in ‘Bize katılın’ çağrısından sonra kesimlerden ‘Biz de bu sürecin içinde olmak istiyoruz. Ülkenin bu sıkıntılı sürecinde biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Ancak parti üyesi de olamıyoruz. Ne yapabiliriz?’ diyenler oluyordu. Bu talebin sonucu böyle bir örgütlenme doğdu. Bu halkın ‘Bize katılın’ çağrısına yanıtıdır” ifadelerini kullandı.