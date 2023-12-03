CHP’de gözler İYİ Parti’de! Özgür Özel’den ‘işbirliği’ açıklaması: Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım
Geçtiğimiz gün İYİ Parti lideri Akşener ile görüşen Özgür Özel, 'işbirliği'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'nin yarın yapılacak GİK toplantısını beklediklerini ifade eden Özel, her iki karara da saygılı olduklarını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı sona erdi.
Özel, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin yerel seçimlere yüksek moral ve motivasyonla hazırlandığını bildirdi.
İYİ Parti ile ittifak konusunda yarını beklediklerini dile getiren Özel, şunları söyledi:
"Kazanmak yetmez daha iyi kazanmak lazım, belediye meclislerinde çoğunluğu sağlamak lazım, çoğunluğu sağlamak yetmez, farkı açmak lazım. Bunlar için de mutlaka kazan kazan içinde olmak lazım. O sebeple İYİ Parti ile bir görüşmemiz olmuştu, Genel İdare Kurulu'na götüreceklerini söylediler Sayın Genel Başkan. Kurulun kararını bekliyoruz. Alacakları her iki karara da saygılıyız. İttifak, daha doğrusu işbirliği kararı alırlarsa oturacağız, konuşacağız. Eski kararlarını sürdürmeye karar verirlerse buna da saygı duyacağız, önümüze bakacağız."
CHP'nin örgütleriyle, belediye başkanlarıyla ve milletvekilleriyle çok yüksek bir motivasyon yakaladığını aktaran Özel, bu motivasyonun ileriki günlerde daha iyiye doğru gideceğine inandığını kaydetti.
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