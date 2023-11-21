Kavuncu'dan dikkat çeken 'Akşener' paylaşımı: Onun sözü teşkilatımızın sözüdür

Yayınlanma: 21.11.2023 - 21:24

Güncelleme: 21.11.2023 - 21:24

Son dönemde istifa ve Sakarya vekili Ümit Dikbayır'ın kesin ihraçla disipline sevk edilmesiyle gündemi meşgul eden İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını "Lider Meral Akşener" etiketiyle paylaşan Kavuncu, "Bilinsin ki Genel Başkanımızın sözü teşkilatımızın sözüdür. Bize göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır... Bunun haricindeki hadsizce okunan hiçbir sözün bizim için hükmü yoktur!" notu düştü.

Bilinsin ki Genel Başkanımızın sözü teşkilatımızın sözüdür.



Bize göstereceği her istikamet teşkilatımızın pusulasıdır...



Bunun haricindeki hadsizce okunan hiçbir sözün bizim için hükmü yoktur!#LiderMeralAkşener pic.twitter.com/IhamWXWFrP — Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) November 21, 2023

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Yerel seçim kararının ardından geçtiğimiz haftalarda Eskişehir vekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa ederek AKP saflarına geçmişti. Hatipoğlu, AKP ile ittifak yapılmasını savunduğunu açıklamıştı.

Eski İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ise önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parti üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu. Aynı gün içerisinde eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bugün ise (16 Kasım 2023) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayları arasında ismi geçen ve İYİ Parti 28'inci Dönem Ankara Milletvekili Adnan Beker ile Hatay Milletvekili aday adayı İYİ Parti Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan istifa ettiklerini duyurmuştu.