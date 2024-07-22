CHP Genel Başkanı Özel, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i andı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 44'üncü yılında anma mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler'i ölümünün 44'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Özgür Özel, "Türkiye’de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK’in kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum" dedi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Türkiye’de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK’in kurucu Genel Başkanı #KemalTürkler’i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum."
Türkiye’de işçi sınıfının unutulmaz önderi, DİSK’in kurucu Genel Başkanı #KemalTürkler’i katledilişinin 44'üncü yılında saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/F8KxaCOLYW— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 22, 2024
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