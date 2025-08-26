CHP Genel Başkanı Özel, İzmir’in Buca ilçesindeki Kırıklar Cezaevi’ni ziyaret etti: ‘Kooperatifçilik suç değil’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Buca ilçesindeki Kırıklar Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan’ı ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar Bürolarından Sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ’de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Soyer ile Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 kişinin yargılandığı dava hakkında konuşan Özel, kooperatifçiliğin suç olmadığını ifade ederek “AK Parti ilk günlerde bu dosya üzerinde kooperatiflere ilgili konuşuyordu, şimdi bir şey demiyorlar. Kooperatifçilik bir suç değil, maliyetler bu duruma geldiğinde ki 86 bin liranın altındaki her gelir yoksulluk sınırının altındadır, bin yıl çalışsa ev sahibi olunamaz. Bunun umudunu veren kooperatifçiliktir. Kooperatiflerle görüşüyoruz ve oraya bir çözüm üretiyoruz. Bir irademiz var ve eylülün 19’undaki mahkemede bu resmen dosyaya gidecek. Ayrıca İzmir’de varıp da karşımızda 5-6 bin mağdur yaratacak halimiz yok. İddia edilen suçun kayıtsız kalacağı ortadadır. Herkes bilsin ki CHP kooperatif modelini bugünün sorunlarına çözüm üretecek bir yol olarak görüyor. Buradan doğru bir model üreteceğimizi herkes görecek” diye konuştu.

‘ŞEYTANLAŞTIRMADIM’

“Kent uzlaşısı” soruşturması nedeniyle tutuklu bulunan Mehmet Ali Çalışkan’ın “Bir gün bile cezaevinde durmaması lazım” diyen Özel, “Kendisiyle ilgili iddianame hâlâ bekleniyor. Siz DEM’lilerden oy alsın diye kürekleri koydunuz seçim sonucuna etki ettiniz. Bu bir suç değil, siyasettir. Kürtlerin de bu ülkede oyu varsa söz hakkı da olmalıdır. Hayatımın hiçbir gününde bir siyasi parti oy verenleri şeytanlaştırmadım” ifadelerini kullandı.

Sağlık sorunları yaşayan Çalık’ın durumuna ilişkin de konuşan Özel, “Çalık’ın anasına, kendisine acırım. Yoksa bu sürecin AK Parti’ye nasıl zarar verdiğini hep birlikte gördük. Bu süreçte bir yetkin hastanenin kararının hiçe sayıldığı başka bir hastaneye adeta talimat verir gibi davranılması, raporun yalnızca belli değerleri alınıp yollamayı ve Çalık’ın siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz” dedi.