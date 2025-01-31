CHP Genel Başkanı Özel: Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız

Yayınlanma: 31.01.2025 - 19:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 21:05

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), yazarımız Prof. Dr. Emre Kongar’a eğitim ve bilim alanında yılın Atatürkçüsü ödülü verdi. Kongar’a ödülünü, CHP lideri Özgür Özel takdim etti. Törende konuşan Özel, teğmenlerin ihracına ilişkin “Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız! Soma’nın da, Akbelen’in de, teğmenlerin de hesabı sorulacak. And olsun” dedi.

ADD dün, her yıl gerçekleştirdiği geleneksel “Prof. Dr. Muammer Aksoy'u Anma ve 2024 Yılı Yılın Atatürkçüsü Ödülleri Takdim Töreni”ni gerçekleştirdi. ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi’nde yapılan etkinliğe, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

Yazarımız Emre Kongar, eğitim ve bilim dalında yılın Atatürçüsü ödülüne layık görüldü. Kültür- Sanat alanında Volkan Konak’a takdim edilen ödül, Edebiyat alanında Sunay Akın’a verildi. Basın dalında Fikret Bilâ ödül alırken, Özel ödül Nejla Işık’a verildi. Sinevizyonların gösterimlerinin yapıldığı, Adalet ve Demokrasi şehitlerinin anıldığı programda kürsüye ilk olarak ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt çıktı. Bozkurt, teğmenlerin dün çıkan kararla ihraç edilmesine tepki göstererek “Burnumun direği sızlıyor. Bu vahim bir gelişmedir. Çünkü hepimiz ve ihraç edenler de biliyor ki; O çocuklar ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediler diye ihraç edildiler” dedi. Daha sonra kürsüye, Özden Toker çıktı. Toker, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olan anılarını anlatarak gençlere tarih bilincinin yüklenmesi gerektiğini vurguladı.

‘'AVUÇLARINI YALADILAR''

CHP lideri Özel, kürsüye çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifadeye çağrılmasına ilişkin açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nun elini kaldırarak destek olmasına dikkat çeken Özel, “CHP’nin ve Türkiye muhalefetinin parça pinçik olabileceğini düşünenler, avuçlarını yaladılar” dedi.

''GELDİKLERİ GÜN SİZ İHRAÇ OLACAKSINIZ''

Teğmenlerin ihracına ilişkin de önemli söylemlerde bulunan Özel, “Kendilerini nerede görmek istiyorlarsa, görmek istedikleri görev başımızın üstündedir. Teminatı biziz. Kendilerini görev almak istedikleri yerde misafir kabul ediyoruz. Genel seçimden sonra, hiçbir kayıpları olmaksızın şanlı üniformalarına, görevlerine dönecekler” ifadelerini kullandı. Kürsüden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ihraç kararını imzalayan kişilere seslenen Özel, “Teğmenlerin geldiği gün siz ihraç olacaksınız! Soma’nın da, Akbelen’in de, teğmenlerin de hesabı sorulacak. And olsun” diye konuştu. Özel, konuşmasının ardından yazarımız Emre Kongar’a ödülünü takdim etti. Sonrasında ödüle ilişkin konuşma yapan Kongar, ““Atatürk’ün cumhuriyetini yıktılar. Anayasanın hükümlerine karşın Türkiye ne laiktir, ne demokrasi kaldı ne hukuk devleti ne de sosyal devlet anlayışı. Atatürk’ün üç karşıtı var; emperyalistler, dinciler ve ayrılıkçı etnikçiler. 16 nisan 2017’den bu yana olanlara bakın. Krizler liderler ve örgütler yaratır. Bizim cumhuriyetimizin geleceği için kendisine güvendiğimiz CHP yeniden bir umut oluyor” dedi. Krizlerin liderler çıkardığını belirten Kongar, Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın önderliğinin önemli olduğunu belirtti.