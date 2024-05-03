CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
CHP Genel Başkanı Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Özel mesajında ''Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu ifade etti.
Özel gazetecileri kutlayarak, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Basını özgür bir Türkiye, demokrasimiz için şarttır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 3, 2024
Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz.#DünyaBasınÖzgürlüğüGünü pic.twitter.com/kRhBqYr9Z9
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