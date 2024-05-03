CHP Genel Başkanı Özel'den Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 11:30

Güncelleme: 03.05.2024 - 11:30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, basını özgür bir Türkiye'nin demokrasi için şart olduğunu ifade etti.

Özel gazetecileri kutlayarak, "Sansürün, otosansürün ve siyasi baskının olmadığı koşulların yaratılmasının, gazetecilerin haberleri nedeniyle cezaevinde olmayacakları bir ülkeyi sağlamak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



