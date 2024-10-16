CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Yayınlanma: 16.10.2024 - 13:42

Güncelleme: 16.10.2024 - 13:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’in yeni yasama yılı açılışında DEM Partli vekillerle tokalaşmasının ardından yapılan tartışmalar sürüyor. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklu olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edeceği bildirildi.

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP’ye Kürt sorununda çözüm için çağrıda bulunmuş Özel ise Diyarbakır başta olmak üzere bölge illerine ziyarete gideceğini açıklamıştı. Özel ayrıca CHP’nin elinden ne geliyorsa analar ağlamasın diyerek çabalayacağını vurgulamıştı.

Edinilen son bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek. Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş'ı ziyaret etmişti.