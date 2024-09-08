Selahattin Demirtaş'tan Narin Güran paylaşımı

Edirne’de tutuklu durumda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Selahattin Demirtaş'tan Narin Güran paylaşımı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:02

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.

Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi.”



Etiketler: #Narin Güran #Selahattin Demirtaş #sosyal medya

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