Selahattin Demirtaş'tan Narin Güran paylaşımı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 18:02

Güncelleme: 08.09.2024 - 18:02

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.

Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi.”

Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.



Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi. pic.twitter.com/KCjJu8E8QQ — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 8, 2024



