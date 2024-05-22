CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Dünya ülkelerini Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:50

Güncelleme: 22.05.2024 - 19:01

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararlarını açıklamaları üzerine konuya ilişkin bir mesaj yayımladı.

Özgür Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''İspanya'nın, Norveç'in ve İrlanda'nın Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki kararlılıklarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Dünya ülkelerini Gazze'de devam eden insanlık dışı duruma karşı ses yükseltmeye ve Filistin Devleti'ni tanımaya davet ediyorum.''