CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Özel görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Özeli CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay davasına ilişkin ''30 Haziran tarihinin bende bir itibarı yok. CHP'yi tartıştırmaya çalışıyorlar. Buna hep birlikte cevap vereceğiz. Butlan bir şeyin bütünüyle yok olması. Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Allah hiç kimseyi partimizin ve milletimizin gözünde butlan pozisyonuna düşürmesin'' ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''Arkadaşlar, yarın başlayacak olan Brüksel ve ardından Almanya seyahatimizden önce ve bu akşamki Büyükçekmece mitingimizden önce bugün Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ü, Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aykut Erdoğdu'yu, yine Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'ı, Şişli Belediye Başkanımız Sayın Emrah Şahan'ı ve Gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret ettik.





Bu olacak bir şey değil. Onun duygusallığı içindeyiz bugün hepimiz ve bu akşam bu mitingi gerçekleştireceğiz. Ekrem başkanımızın özellikle kendisinden ilgili değil ama çocuklarından ayrı annelerle ilgili, rehin alınan evlatlarla ilgili ya da yalnız bırakılıp tehdit ve şantaj unsuruna dönüştürülen evlatlarla ilgili çok ciddi bir rahatsızlığı var.

''DİYOR Kİ 'SIRTIMA ALMAYA RAZIYIM''

Diyor ki: Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya da razıyım. Beni birkaç ay sonra bırakacaklarına şimdi hemen anneleri, evlatları bıraksınlar. Biz yatarız. Nasılsa masumiyetimiz ispatlanınca çıkarız. Ama bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun yapılmasına ciddi itirazları var. Benim Ekrem Başkan'ın babasına yapılanlara gösterdiğim reaksiyonu Sayın Ekrem Başkan hatırlatarak babayla uğraşanın, evlatla uğraşanın, eşle uğraşanın aslında ne kadar çaresiz olduğu konusunda bir görüş birliğine vardık.





''YÜZDE 40'I GEÇTİK''

Gün itibariyle, an itibariyle 12 Haziran'da sahadan dönen ilk haziran ayının anketi gelmiştir. Kararsızlar dağıtılmadan Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin 5,5 puan önündedir. İlk kez ilk kez yüzde, kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın üzerinde bir oranla Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Dağıtılmadan öncesini söyledim. Ve milletimiz haklıyı haksızı ayırmış durumda. Bunu görmek lazım. Ha ben bunları burada anlattığım gibi anlatınca kızıyorlar. Ama buradan söyleyeyim.







