CHP Genel Başkanı Özgür Özel: İktidarda halkın iktidarı yok

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:49

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:54

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin "babaevi" olduğunu belirterek, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor, kimi yakında oturuyor." dedi.

Partisinin il belediye başkanları toplantısı için Burdur'a gelen Özel, CHP Burdur İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret öncesi bir partili tarafından Özel'e sahipsiz bir köpek yavrusu hediye edildi.

Parti binasının balkonundan partililere hitap eden Özel, belli aralıklarla bu balkondan konuşmalar yaptığını belirterek, il başkanlarının "Bu da bizim balkon konuşmamız." dediğini aktardı.

CHP'nin "babaevi" olduğunu ifade eden Özel, "Bu partiyi, yıllarca babaevinin bacasını tüttüren sizlerle beraberiz. Ama babaevi herkese ait. Herkes babaevine doğuyor. Büyüyünce, bir büyüğüne gidiyor, kimi küçüğüne razı oluyor. Kimi ırakta oturuyor kimi yakında oturuyor. Ama herkes biliyor ki başı sıkıştığında orada yeri var onun. Neden? Çünkü tapusu ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te vardı ne İnönü'de. Tapu, hem hepimizin hem de hiçbirimizin değil. Çünkü bir kişiye kayıtlı tapu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı." diye konuştu.

Özel, sabah ziyaret ettiği fasulye tarlasında, toplayanın da toplatanın da götürenin de mutlu olmadığını gördüğünü vurgulayarak, burada 8 liraya üretilen fasulyenin İstanbul'da 120, Didim'de 200 liraya satıldığını kaydetti.

Fasulye 120 liraya satılırken birilerinin para kazandığını, 8 liraya üreticinin ise ezildiğini dile getiren Özel, şöyle konuştu:

''İKTİDARDA HALKIN İKTİDARI YOK''

"Sebebi şu, iktidarda halkın iktidarı yok. O köylünün, fasulye üreticisinin kabak üreticisinin domates üreticisinin partisi iktidarda değil. 13 liraya süt imal ediliyor. Sütün maliyeti 13 lira. 8 liraya süt alıyorlar. En çok denetlense en iyi süt 15 lira o da maliyetini kurtarmıyor. Sütün bugün 13 liraya satılması için bu adamın, 8 liraya yem alması lazım. Yemin çuvalının 400 lira olması lazım. Kaç para şimdi? 580 lira, 600 lira. 600 liradan yem alıp 8 liradan süt satıyorlar. Böyle olunca bu sefer bütün anaçlar bıçak altına gidiyor, kesiliyor. Sonra 'Türkiye'de beslenme sorunu var. Türkiye'de tarım ürünlerinde sorun var. Ne yapalım? İthalatına izin verelim.' Baştan korumuyor. Kaybediyor. Sonra ithalatına izin veriyor. İyice perişan ediyor. Bugün iktidar 8 liraya tarlada fasulye satılıp tüketicinin 80 liraya yemesine mani olamıyorsa bu ülkede halkın iktidarı yoktur."

Özel, 31 Mart seçimlerinden önce yaptığı 105 mitingde emeklinin sorununu dile getirdiğini ve 10 bin liraya geçim olmayacağını, emekli maaşının artırılması gerektiğini anlattığını belirtti.

''5 KİLO KIYMA PARASI ÇALDILAR''

Emekli maaşının bugün 12 bin 500 liraya yükseltildiğini hatırlatan Özel, "Beğenmediğimiz 10 bin lira ile ocakta 25 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün verdiği 12 bin 500 lira güya zamlı maaş ile 20 kilo kıyma alıyor. Emeklinin ocak ayında isyan ettiği maaşından bile ayda 5 kilo kıyma parası çaldılar enflasyon oyunlarıyla." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, daha sonra Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti.

"CHP İKTİDARINI BU ARKADAŞLAR GETİRECEK''

Ayrıca Çavdır ve Bucak belediyelerini kazandık. Bu çok keyifli bir durum. Birisini 1984’ten beri, 83’ten beri ilk kez alıyoruz. Diğerini 77’den beri kez alıyoruz. Birini 47 yıldır, bir tanesini 40 yıldır ilk kez kazanıyoruz. İki başkanımız da bizi çok memnun etti, gencecik çalışkan başkanlarımız. Ayrıca bugün Burdur 21 belediye başkanı ağırlıyor. Hangi 21? 14 büyükşehir değil, Türkiye’de büyükşehir olmayan 21 ilin belediyesini kazandık, hepsi burada. Kastamonu’da burada, Uşak, Afyon, Kütahya, Ardahan burada, Kırıkkale burada, Sinop burada, Giresun burada, Edirne burada, Bolu burada, hepsi, bütün arkadaşlarımız. Kilis burada, Yalovası, Bilecik’ hepsi birden buradalar. 21 belediye başkanı burada. Bu çok önemli bir başarı. Şununla övünebilirsiniz, partimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi. 47 yıl sonra birinci parti oldu, 47 yıl sonra. Çok çalışacağız, hep beraber. Bu 21 arkadaşımızın cebinde birer anahtar var. Bu anahtar belediyenin kasasının ya da kapısının anahtarı değil. Bu anahtarlar, yapılacak ilk seçimlerde CHP iktidarının anahtarı. CHP iktidarını bu arkadaşlar getirecek.

"BURDUR'UN 23 MİLYON DOLAR BORCU VARDI''

Çok tartışma yapılıyor belediye borçları, konuşacağız. Bir de şunu söyleyeyim; Ali Orkun Ercengiz belediyeyi devraldığında 23 milyon dolar, bakın 23 milyon dolar borcu vardı. Bugünkü parayla çevirdiğimizde 1 milyara yakın. Şu anda bir kuruş borcu yok. bir kuruş borcu yok. Kimden aldık belediyeyi? AK Parti’den aldık. 23 milyon dolar borçla aldık, 1 kuruş borç yok. Hizmet olur mu? Olmasa bu oy olur mu? Geçen seçim ittifakla kazandık, bu seçimde tek başımıza neredeyse iki kişiden birinin oyunu kazandık. Karşımızda ittifak vardı, biz de yoktu. Tek başımıza kazandık. Ama nasıl? Burdur ittifakıyla. Burdur‘daki iyi insanlar da oy verdi, muhafazakar demokratlar oy verdi, milliyetçi demokratlar oy vardı, sosyal demokratlar oy verdi. Burdur’un bütün demokratları bir araya geldi, Ali Orkun Başkanı seçti.

"GAZİ'NİN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPACAĞIZ''

Biz belediye başkanları programına geçiyoruz, bugün buraya bir çay içmelik ziyaretti ama Burdur’un geleneği, küçük şehir, güzel şehir, herkesin tanıdığı şehir. Buraya geleceğimizi öğrenince Burdurlular burayı dolduruyorlar biz de balkon konuşması yapıyoruz. Allah nasip edecek, bir gün bu balkona geleceğim, bu balkondan iktidar partisinin genel başkanı olarak konuşacağım. iktidar partisinin genel başkanı olarak. Biz Sarayların balkonunda değil, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin balkonundan konuşuruz. Hepinizi seviyorum, hepinize saygılar sunuyorum. Zorlukları biliyoruz, hep beraber çalışacağız, hep beraber kazanacağız, hep beraber başaracağız. Gazi’nin partisini iktidar yapacağız."