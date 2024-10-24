CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ta terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesine katıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 13:56

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bölücü terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ tesislerine yönelik saldırııda şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan için Kahramankazan Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise cenaze namazını kıldırdı. 

 


Etiketler: #Özgür Özel #TUSAŞ
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