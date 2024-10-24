CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit cenazesine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TUSAŞ'ta terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın cenaze törenine katıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bölücü terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ tesislerine yönelik saldırııda şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan için Kahramankazan Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise cenaze namazını kıldırdı.
Etiketler: #Özgür Özel #TUSAŞ
En Çok Okunan Haberler
-
- Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiği ortaya çıktı!
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Kimlikleri belli oldu
- Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama!
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş