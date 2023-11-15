CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarifeli uçakla KKTC’ye gitti

CHP lideri Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, tarifeli uçakla Ankara’dan Lefkoşa’ya gitti.

ANKA
Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:20
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara’dan KKTC’ye gitti. Özel, uçakta; yurttaşlarla sohbet etti.

Özel bugün; KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında bir dizi etkinliğe katılacak.

Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene ve Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen geçit törenine ve Girne’de KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği öğle yemeğine katılacak. Resmi törenlere,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.

ERSİN TATAR’IN VERECEĞİ RESEPSİYONA KATILACAK

Özel ayrıca; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği resepsiyona katılacak.

Özel bugün son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek.


Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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