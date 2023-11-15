CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarifeli uçakla KKTC’ye gitti
CHP lideri Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 40. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılmak ve bir dizi temas için, tarifeli uçakla Ankara’dan Lefkoşa’ya gitti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde tarifeli uçakla Ankara’dan KKTC’ye gitti. Özel, uçakta; yurttaşlarla sohbet etti.
Özel bugün; KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında bir dizi etkinliğe katılacak.
Lefkoşa’da, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene ve Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen geçit törenine ve Girne’de KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in verdiği öğle yemeğine katılacak. Resmi törenlere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılması bekleniyor.
ERSİN TATAR’IN VERECEĞİ RESEPSİYONA KATILACAK
Özel ayrıca; KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhüman ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın vereceği resepsiyona katılacak.
Özel bugün son olarak Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret edecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu'nun sessizliğinin nedeni belli oldu
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Nihal-Bahar Candan kardeşlere gözaltı
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- 'Bizde öyle göz yok'
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!
- Kadını takip edip mastürbasyon yaptı iddiası!