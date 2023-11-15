Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan Özgür Özel’e Akşener sorusu: Solcu mu zannediyor?

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

Zafer Partisi lideri Özdağ'ın, sorularımıza verdiği yanıtlar şu şekilde:

Yargıtay 3. Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu karar bir devlet krizine yol açmıştır. Bir yargı organının anayasayı askıya alması, anayasanın açık emrine karşı çıkması ve Anayasa Mahkemesi’ne saldırması kurumların ve yurttaşların “Devletsiz ortamda mı yaşıyoruz?” düşüncesine kapılmalarına neden olacaktır. Anayasamızın halk tarafından savunulmasına gerek bırakmayacak bir politik ve hukuki uzlaşma kaçınılmaz bir zorunluluk. Bu konuda iktidardaki ve muhalefetteki bütün siyasi partilere, devlet kurumlarına, barolara, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine ağır şekilde tehdit altında olan anayasal düzeni savunma görevi düşmektedir. Anayasa ihlalini kabul etmiyoruz.

CHP’nin kurultay sürecinde siz ve Kılıçdaroğlu arasında yapılan protokol tartışıldı. Sizce, Kılıçdaroğlu’nun yenilmesinde protokolün bir etkisi oldu mu?

39 tane milletvekilini sorgusuz sualsiz Demokrat Parti’ye, Saadet Partisi’ne, Gelecek Partisi ve DEVAa Partisi’ne, bir milletekilini de İYİ Parti’ye veren; yani 40 milletvekilini hiç uğruna veren CHP yönetiminin, Zafer Partisi’nin CHP’ye Cumhurbaşkanlığı’nı vermesi karşılığında üç bakanlık almasına karşı çıkmasının akılla izahı yoktur.

CHP’de nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Bunu Özgür Özel kendisi açıklıyor. Zafer Partisi’ni düşman ilan etti. HEDEP’i de kardeş ilan etti. Sağcı diye nitelendirerek, genel merkezin üçüncü katındaki bütün danışmanları atacağını söyledi. Acaba Özgür Özel, Meral Akşener’i solcu mu zannediyormuş? Merak ediyorum. Akşener de bu çıkıştan sonra grup konuşmasında ilk kez sağcı-solcu ayrımını yaptı. Bunu bir kopuş olarak değerlendiriyorum.

CHP’deki değişimin yerel seçimlere etkisini nasıl değerlendirirsiniz?

Biz kendimizi gerçek muhalefet olarak görüyoruz ve sarı muhalefetle aynı yerde görmüyoruz. İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirme zamanı.



'IĞDIR VE KARS'TA ADAY ÇIKARMAYACAĞIZ'

Zafer Partisi’nin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları nasıl ilerliyor?

Iğdır ve Kars hariç, 79 ilde aday çıkarıyoruz. Iğdır ve Kars’ta HEDEP’e karşı en güçlü olduğunu düşündüğümüz partiyi destekleyeceğiz. Bu konuda değerlendirmelerimiz devam ediyor.

Sığınmacı sorununu gündemde tutuyorsunuz. Bu sorun Güney Doğu illerinde daha da görünür. Zafer Partisi’nin bu bölgede sıçrama yapmasını bekliyor musunuz?

Biz sürekli oyları yükselen bir partiyiz. Güney doğuda sıçrama yapmayı bekliyoruz. Ancak sıçramanın sadece burada değil; Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde de gerçekleşeceği, yaptırdığımız araştırmalardan görünüyor.

