CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yazıklar olsun bu düzene

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:45

Güncelleme: 02.08.2024 - 15:09

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Giresun'da yapılan fındık mitinginde konuştu.

Özel yaptığı konuşmada ''Bu sabaha kadar beklediler. Biz buraya geldik diye fındık fiyatlarını açıkladılar, mitingi boşa düşürmek için bugün açıkladılar. Önce sevindim iyi bir fiyat verdiklerini düşünerek, sonra fiyatın 130 TL olduğunu duydum. Bugün birçok ilin geçim kaynağı olan fındık fiyatına 118 -120 lira maliyet biçtiler. Üreticinin kendisi maliyetin 140 TL olduğunu söyledi. Bu kabul edilecek bir fiyat değildi. Birileri utanmadan, sıkılmadan erinmeden 130 TL fiyat açıkladılar.'' ifadesini kullandı.

''YAZIKLAR OLSUN BU DÜZENE''

Özgür Özel'in miting konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

''20 yılda nüfus 20 milyon arttı ama 500 bin çiftçi kayboldu.

Utanmadan fındık alım fiyatını 130 lira açıkladılar. Zorlukların farkındayım, bu düzen değişmeli. Yazıklar olsun bu düzene.

Bu, tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine, fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir.

ERDOĞAN'A MİTİNG DAVETİ

Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum; hodri meydan eğer verdiğin 130 liraya güveniyorsan, 'Giresunlu bununla geçinir' diyorsan haftaya gel burada benim bulunduğum yerde miting yap.

''ÜRETENİ EZEN TÜKETİCİYİ SOYAN BİR MANTIK VAR''

Üreteni ezen, tüketiciyi soyan bir mantık var. Bu iktidar zengin seviyor, yoksul sevmiyor, fakir sevmiyor, işçi sevmiyor. Bu iktidar uluslararası kartelleri seviyor, beşli çeteyi seviyor."