CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak sağlıkta şiddete karşı mesajlar verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sağlıkta şiddete dikkat çekerek ''Hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye’ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.
Sağlıkta şiddetin sona erdiği,— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 14, 2025
Sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği,
Hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye’ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum. pic.twitter.com/w3KRtuj5sU
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti
- İsrail Şam'ı vurdu!
- Yeni Akit yazarı görevinden uzaklaştırıldı
- Flash TV ve Pozitifbank'a el konuldu
- Özgür Özel istifasını istemişti: Yusuf Özcan istifa etti
- 'Amerika'nın müşterisi yapıldı'
- Erdoğan, 92 yaşındaki yurttaşa el öptürdü
- 'Kendi cebinden ödeme' suçu
- Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber!
- Zafer Algöz, 'Şinasi Yurtsever' paylaşımını sildi