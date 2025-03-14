CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 10:25

Güncelleme: 14.03.2025 - 10:35

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında sağlıkta şiddete dikkat çekerek ''Hekimlerin tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği bir Türkiye’ye inancımızla, toplum sağlığı için fedakarca hizmet eden tüm sağlık emekçilerinin #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.