CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Sosyalist Enternasyonal'de 'sağ popülizm' mesajı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 11:01

Güncelleme: 06.07.2024 - 11:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda konuştu.

Özel yapmış olduğu konuşmada ''Cumhuriyet Halk Partisi yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaset önermekte, Avurpa'daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ortak sorunlarımıza sosyal adaletsizlik, iklim krizi, savaşlar, ve kitleseli düzensiz göçe ortak çözümler üretmek için ilerici demokrat tüm siyasi partiler arasındaki dayanışmayı artırmak gerekmektedir. Bu konuda iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek isterim'' ifadelerini kullandı.

''TAM ÜYELİĞİN KAĞIT ÜSTÜNDE KALMASINI KABUL EDEMEYİZ''

Özgür Özel, ''CHP Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye'yi ortak değerlerimiz olan demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın saikleri olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kağıt üstünde bırakılmasını kabul edemeyiz' açıklamasında bulundu.

FRANSA VATANDAŞI TÜRKLERE ÇAĞRI: AŞIRI SAĞA KARŞI SANDIĞA GİDİN

Özel yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verdi:

''Dünya her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız bir hale gelmekte, özellikle Ortadoğu ve Karadeniz gibi Türkiye'nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırmaktadır. CHP olarak yoldaşlarımızla Ukrayna'daki savaş ve Filistin'deki katliama daha yakın bir işbirliğiyle ortak zeminde hareket etmek için hazır olduğumuzu birkez daha bildirmek isteriz. Bu vesitleyle İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim.

Yolumuz zor mücadelemiz çetin ve yapmamız gereken çok iş var. Bizim sosyal demokratlar olarak bu çetin yolda mücadeleye ara vermek ve dinlenmek gibi bir lüksümüz yoktur ve olmayacakrtır. Ben şahsen ve partim adına Türkiye'de bu mücadeleyi başaracağıma inanıyorum. Yarın Fransa'da oy kullanacak olan ve sözümüze değer veren tüm Türk Fransız vatandaşı olan Türklere bir kez daha aşırı sağa karşı sandık başına gitmeye ve oylarını demokrasiden yana kullanmaya davet ediyorum.''