Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Genel Merkezi'ne '1 Mayıs' afişi asıldı: 'Ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen'

30.04.2026 13:40:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
CHP, 1 Mayıs için Genel Merkez binasına “Ya onurlu bir yaşam mücadelesi ya bu kara düzen” yazılı dev pankart astı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın İstanbul Kadıköy’de sendikalarla birlikte olması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla dev afiş asıldı.

Afişte “Ya onurlu bir yaşam ya bu kara düzen” ifadeleri yer aldı.

Image

ÖZGÜR ÖZEL, KADIKÖY'DE OLACAK

CHP’nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hazırlıkları sürüyor. İl örgütleri bayramı 81 ilde meydanlarda işçilerle birlikte kutlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul’da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte Kadıköy’de olacak.

GENEL MERKEZE 1 MAYIS AFİŞİ

CHP Genel Merkez binası da bugün 1 Mayıs için hazırlandı. Binaya asılan dev pankartta “Ya onurlu bir yaşam mücadelesi ya bu kara düzen” ifadeleri yer aldı.

Image

İlgili Konular: #CHP #1 Mayıs