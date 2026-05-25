CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesinden yeni görüntüler: Özel'in makam katında yaşananlar paylaşıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'e ait "Özgür Özel İletişim" adlı X hesabından, dün yaşanan polis müdahalesi sırasında, CHP Genel Merkezi'nin 12. katındaki makam odasında yaşananlara ilişkin video paylaşıldı.

Videoda, "Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri… 'Önce kadınlar…'" ifadesine yer verildi.

Görüntülerde, CHP Genel Merkezi'ne, dün otopark girişindeki zincirleri ardından da demir kapıyı kırarak giren polisin biber gazıyla yaptığı müdahale sırasında, 12. kattaki makam koridorunda yaşananlar yer alıyor.

Biber gazından etkilenmemek için bazı partililerin gaz maskesi taktığı, makamın katının boşaltılması sırasında da Özgür Özel'in, önce kadın çalışanların asansörle indirilmesini söylediği duyuluyor. Bu sırada çalışanlar, "Ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları atıyor.