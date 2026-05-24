CHP Genel Merkezi'ne polis talebi sonrası Yavaş'tan açık çağrı: 'O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 'mutlak butlan' kararı sonrası göreve yeniden getirilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tahliye' talebiyle CHP Genel Merkezi önüne getirilen polis ekiplerini ve bina önündeki gergin bekleyişe ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

''Buradan; hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve millet iradesine inanan herkese açık bir çağrıda bulunuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezine polis zoruyla girilmesi gibi bir tablo; sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz.

''İRADE ORTADADIR'

Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır.

Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez.

Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır.

Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır.

''O KURULTAY 45 GÜN İÇİNDE TOPLANMALI''

Buradan bir kez daha sesleniyorum:

O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır.''