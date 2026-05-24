CHP Genel Merkezi'nin önüne gelen 'Kılıçdaroğlu destekçisi' AKP'li deşifre oldu: Saatler önce 'Erdoğan' paylaşımı yapmış!

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi talebinin sabah saatlerinde tebliğ edileceği iddiaları üzerine; gece yarısından bu yana Genel Merkez'de ve Genel Merkez bahçesinde nöbet tutan parti yöneticilerinin de olduğu CHP'liler ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grubun Genel Merkez'e girmeyi talep etmesi üzerine sabah saat 07.30 sıralarında arbede yaşandı.

İtiş kakışın yaşandığı arbedede, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'den uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra aynı grup, aralarında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri ile yine Genel Merkez önüne yürüdü ve Genel Merkeze girmeye çalıştı.

Genel Merkezin dış kapısı kilitlenirken, Genel Merkez bahçesinde bekleyen yöneticiler yaşananlara tepki gösterdi.

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE "BİR AKP'Lİ..."

Son olarak sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi’nin önüne gelen gruptan bir AKP’linin paylaşımları ortaya çıktı.

Şahsın saatler önce "En kötü gün bugünse, bugün de Recep Tayyip Erdoğan" paylaşımı yaptığı; saatler sonra ise Kılıçdaroğlu'na yakın grupla beraber CHP Genel Merkezi'ne gittiği görüldü.

İşte o paylaşımlar...