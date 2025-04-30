CHP Genel Merkezi’ne dev 1 Mayıs afişi asıldı... 'Ya adalet ya sefalet'

CHP Genel Merkezi binasına, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla “Ya adalet ya sefalet” yazılı dev afiş asıldı.

CHP Genel Merkezi’ne dev 1 Mayıs afişi asıldı... 'Ya adalet ya sefalet'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:23

CHP’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı hazırlıkları sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer'in, parti genel merkezinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenleyeceği basın açıklaması öncesinde, parti binasına dev "1 Mayıs" afişi asıldı.

Afişte, "Ya adalet ya sefalet" yazısı yer aldı.



Etiketler: #CHP #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü #1 mayıs işçi bayramı

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