Başkentte dört farklı noktada 1 Mayıs kutlaması yapılacak!
Ankara’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları bu yıl 4 farklı yerde yapılacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKM önünden Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek ve kutlama da Tandoğan Meydanı’nda yapılacak. Türkiye Kamu-Sen, Kolej Meydanı’nda; Memur-Sen ise Anıtpark’ta 1 Mayıs’ı kutlayacak. Türk İş ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.
Ankara’da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamasının Tandoğan Meydanı’nda yapılacağı bildirildi.
Saat 12.00'da AKM Metro çıkışında buluşulacak ve Tandoğan Meydanı'na yürünecek. Miting ise saat 13.30'da burada olacak. Saat 15.00'da da Erdal Güney konser verecek.
Türk-İş ise Başkanlar Kurulu kararı ile her bölge başkanlığının kendi şehrinde kutlamasına karar verdi. Buna göre, Türk İş 1 Mayıs’ta Ankara’da saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.
Memur-Sen Konfederasyonu da, merkezi kutlamalar için Ankara’yı seçti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla emekçiler Bahçelievler’deki Anıt Park’ta saat 11.00'da bir araya gelecek.
Türkiye Kamu-Sen ise, Kolej Meydanı’nda saat 12.00’da bir araya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seyahat edecekler dikkat: Artık tamamen yasak!
- 'Biz bu binadan çıkarsak...'
- O otelin yöneticilerine gözaltı kararı
- Türkiye'nin en güvenli bölgelerini açıkladı
- Miting alanının elektriklerini kesmişler!
- Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e 'bant' yanıtı
- Ongun'un eşine ev hapsi, Cevat Kaya'ya tutuklama!
- Yardımcısı, Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas’ı yalanladı
- Devlet Bahçeli'nin hedefinde 'İBB' var!
- İkinci dalga operasyonlarda 30 kişiye tutuklama istemi