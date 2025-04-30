Başkentte dört farklı noktada 1 Mayıs kutlaması yapılacak!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:18

Ankara’da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamasının Tandoğan Meydanı’nda yapılacağı bildirildi.

Saat 12.00'da AKM Metro çıkışında buluşulacak ve Tandoğan Meydanı'na yürünecek. Miting ise saat 13.30'da burada olacak. Saat 15.00'da da Erdal Güney konser verecek.

Türk-İş ise Başkanlar Kurulu kararı ile her bölge başkanlığının kendi şehrinde kutlamasına karar verdi. Buna göre, Türk İş 1 Mayıs’ta Ankara’da saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Memur-Sen Konfederasyonu da, merkezi kutlamalar için Ankara’yı seçti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla emekçiler Bahçelievler’deki Anıt Park’ta saat 11.00'da bir araya gelecek.

Türkiye Kamu-Sen ise, Kolej Meydanı’nda saat 12.00’da bir araya gelecek.