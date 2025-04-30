Başkentte dört farklı noktada 1 Mayıs kutlaması yapılacak!

Ankara’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları bu yıl 4 farklı yerde yapılacak. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, AKM önünden Tandoğan (Anadolu) Meydanı’na yürüyüş düzenleyecek ve kutlama da Tandoğan Meydanı’nda yapılacak. Türkiye Kamu-Sen, Kolej Meydanı’nda; Memur-Sen ise Anıtpark’ta 1 Mayıs’ı kutlayacak. Türk İş ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Başkentte dört farklı noktada 1 Mayıs kutlaması yapılacak!
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ANKA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 11:18

Ankara’da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamasının Tandoğan Meydanı’nda yapılacağı bildirildi.

Saat 12.00'da AKM Metro çıkışında buluşulacak ve Tandoğan Meydanı'na yürünecek. Miting ise saat 13.30'da burada olacak. Saat 15.00'da da Erdal Güney konser verecek.

Türk-İş ise Başkanlar Kurulu kararı ile her bölge başkanlığının kendi şehrinde kutlamasına karar verdi. Buna göre, Türk İş 1 Mayıs’ta Ankara’da saat 11.00’de Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması düzenleyecek.

Memur-Sen Konfederasyonu da, merkezi kutlamalar için Ankara’yı seçti. Memur-Sen Genel Merkezi’nde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararla emekçiler Bahçelievler’deki Anıt Park’ta saat 11.00'da bir araya gelecek.

Türkiye Kamu-Sen ise, Kolej Meydanı’nda saat 12.00’da bir araya gelecek.


Etiketler: #Ankara #1 Mayıs #kutlama #sendika

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