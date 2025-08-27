CHP Göle’den, istifa eden Gökhan Budak’a tepki: ‘AKP’lilerle görüştü, istifa etti’

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, hafta başında CHP’den istifa etti.

AKP’ye geçeceği iddia edilen Budak, konuyla ilgili “Bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı. Bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım” açıklamasını yaptı.

İstifaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Göle İlçe Başkanı Recai Özalp “İlçemizde yıllar sonra 31 Mart’ta CHP’den bir belediye başkanı çıkartmıştık. Ama aslı olmayan söylemlerle partimizden istifa etti. Kardeş belediyelerin kendisine destek olmadığını söyledi. İstanbul Çekmeköy, Esenyurt ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’yle kardeş belediyeydik. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Genel merkezin, parti örgütlerinin kendisine yardımcı olamadığını söyledi. Belediyeyi AKP’den almıştık. Çok fazla borcu vardı. Şu anda o borçla boğuştuğunu söyleyerek, eften püften sebeplerle istifa etti. Bağımsız devam edeceğini söyledi. Ama aslında AKP’lilerle birkaç ay öncesinde görüşmeler sonucu bu olay ortaya çıktı. Bu da partililerimizi üzdü” dedi. Özalp, Budak’ın bağımsız kalacağı yönündeki açıklamalarını da “gaz alma” olarak yorumlayarak “Göreli hemşerilerimiz ne derse onu yapacağını söylüyor. Göreli hemşerilerimiz zaten 31 Mart’ta CHP’yi seçmiştir, kararını vermiştir. O yüzden söylemi doğru değildir” ifadelerini kullandı.