CHP Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısı talebini reddetti

Mahkemenin 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de grup toplantısı yapması girişimi, CHP Grup Yönetimi tarafından işleme alınmadı.

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bugün Meclis’e giderek toplantı talebine ilişkin yazıyı CHP Grup Amirliği’ne iletti.

Sözcü'nün haberine göre yazıda, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını yapacağı saatin Meclis Başkanlığı’na bildirilmesi istendi. Ancak CHP Grup Yönetimi, yazıyı teamüllere uygun bulmadı.

Gerekçe olarak yazıda "CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu’nun imzasının bulunmaması ve evrak sayısının yer almaması" gösterildi. Bu nedenle yazının Meclis Başkanlığı’na iletilemeyeceği belirtildi.

CHP Grup Yönetimi’nin, “Genel sekreter imzası ve evrak sayısı olmadığı için işlem yapamıyoruz” değerlendirmesiyle yazıyı işleme almadığı aktarıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Meclis Başkanlığı’na ayrıca bir başvuru yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ÖZEL: KEMAL BEY TOPLANTI YAPMAK İSTİYORSA YOL BELLİ

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, bugün partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu yönetiminin grup toplantısı talebine ilişkin "Bir grup toplantısı yapmak istiyorsa Kemal Bey, yol bellidir. Önce, kurultayı toplamak, sonra aday olup seçilmektir. Kurultaydan aday olup da buraya geldiğinde buradaki tüm milletvekilleri onu ayakta karşılar" demişti.