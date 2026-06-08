CHP Grubu reddetmişti: Kılıçdaroğlu yarınki grup toplantısı için bu kez de Meclis Başkanlığı'na yazı yazdı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası şimdi de "grup toplantısı" krizi yaşanıyor.

CHP lideri Özgür Özel, bugün MYK sonrası yaptığı açıklamada, yarınki CHP Grup Toplantısı'na kendisinin başkanlık edeceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantıya başkanlık edeceğini duyurmasına işaret eden Özel, "O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir" dedi.

Kılıçdaroğlu cephesi ise yarınki "grup toplantısı" kararından geri adım atmıyor.

CHP GRUBU O TALEBİ REDDETTİ

Mahkemenin 'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'de grup toplantısı yapması girişimi, CHP Grup Yönetimi tarafından işleme alınmadı.

Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, bugün Meclis’e giderek toplantı talebine ilişkin yazıyı CHP Grup Amirliği’ne iletti.

Sözcü'nün haberine göre yazıda, Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısını yapacağı saatin Meclis Başkanlığı’na bildirilmesi istendi. Ancak CHP Grup Yönetimi, yazıyı teamüllere uygun bulmadı.

Gerekçe olarak yazıda "CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu’nun imzasının bulunmaması ve evrak sayısının yer almaması" gösterildi. Bu nedenle yazının Meclis Başkanlığı’na iletilemeyeceği belirtildi.

CHP Grup Yönetimi’nin, “Genel sekreter imzası ve evrak sayısı olmadığı için işlem yapamıyoruz” değerlendirmesiyle yazıyı işleme almadığı aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ HAMLE: MECLİS BAŞKANLIĞI'NA YAZI YAZILDI

Son olarak, Kılıçdaroğlu cephesinin yeni hamlesi Meclis Başkanlığı'na yazı yazmak oldu.