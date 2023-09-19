CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: 'Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz'

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:21

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:21

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ittifakla ilgili açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

“Hayırlı olsun. Kesin böyle bir kararı varsa yapacak hiçbir şey yok. Bir parti böyle bir karar veriyorsa, tek başına yürüyecekse yürüyecektir. Biz gidene gitme demeyiz, ille de zorla gel bizimle ittifak da yap demeyiz. Siyasi partiler bu tip kararlar verebilirler. Bunda da özgürlerdir. Ama yarın, 31 Mart’tan sonra 2024. Çok çok farklı bir sonuç çıkabilir. Çok başarısız olabilirler, çok başarılı olabilirler. Bunun da bedelini kendi tabanlarına ve halka verirler diye düşünüyorum”

AKŞENER KAPILARI KAPATMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz." demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.