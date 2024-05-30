CHP Grup Başkanvekili Başarır: Bakan Özhaseki evine Tapu ve Kadastro'nun haritalama uçağıyla gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığını iddiasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:17
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığını iddia etti.

Başarır, "Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun özel uçakla Almanya gezisinine yönelik tepkiler devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhseki’nin de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddia edildi. 

''TASARRUF TEDBİRLERİ DEMİŞLERDİ...''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Tasarruf tedbirleri, demişlerdi. '250 araçlık konvoylar olmayacak' demişlerdi. Neyi gördük, Ulaştırma Bakanının ihale verdiği firmanın uçağıyla Almanya’ya gittiğini. Bir skandal da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ait. Bakan, devletin uçağıyla seyahat ediyor. Aslında bu uçağı Tapu ve Kadastro havadan çekim için kullanması lazım ama Bakan Ankara’dan evine, Kayseri’ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor."

Bakan Özhaseki’nin, 10 Mayıs ve 29 Mayıs günlerinde söz konusu uçağı Ankara’dan Kayseri’ye evine gitmek için kullandığını, daha öncesinde ise Hatay, Muğla ve Elazığ’a da aynı uçakla gittiğini tespit ettiklerini belirten Başarır, "Çıkıp, bunun hesabını topluma verin. Bayram yaklaşıyor, insanlar bin 200 liraya bilet alıp memleketlerine gidemiyor. Siz bunu ne hakla yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.


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