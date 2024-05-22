Ali Mahir Başarır'dan Osman Gökçek'e: Senin baban neden görevden alındı biliyor musun?...

Yayınlanma: 22.05.2024 - 13:58

Güncelleme: 22.05.2024 - 14:14

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın AKP iktidarını israf ve şatafat üzerinden eleştirmesi üzerine AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma ziyaretini hedef aldı, Mecliste gerginlik yaşandı.

Ağbaba, Gökçek’e seslenerek “Trol çocuğuyla muhatap olmuyorum” dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise “Senin baban niye görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için, FETÖ’cü olduğu için, bin türlü pisliğe bulaştığı için” ifadelerini kullandı.

Gökçek’in sözlerine Cumhur İttifakı Ortağı MHP’nin Meclis Başkanvekili Celal Adan, “Gökçek çıktı, suçlayacak bir takım ifadeler kullandı. Bunun üzerine ne söyleyecek” dedi.

MECLİS'TE GERGİNLİK

Kürsüye çıkan AKP Milletvekili Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gazetecilerle birlikte yaptığı Roma ziyareti hakkında iddalarda bulundu. Veli Ağbaba Osman Gökçek için ağır konuştu.

“BABAN NEDEN GÖREVDEN ALINDI? FETÖ’CÜ OLDUĞU İÇİN”

Gökçek’in ardından kürsüye gelen Başarır'ın ” Veli bey konuşurken sus trol dedi. Osman söz aldı. Demek ki sen bir trolsün Osman. Sen üzerindeki ceketin bile hesabını verebilir misin? ‘Beyaz TV’yi ben bu hale getirdim’ valla Mehmet Ali Birand’ın kemikleri sızlar senin zekandaki bir adamın o kanalı bu hale getirmiş… Bak kardeşim sende biraz utanma olsa bir milletvekilinin eşini çocuklarını ağzına almazsın. Benin eşim de çocuklarım da helal ekmek yiyor. Senin boğazından bir dilim helal ekmek geçti mi? Sen milletvekiliysen arkadaşlarına en büyük hakaret. Senin baban neden görevden alındı biliyor musun? Yolsuzluk yaptığı için FETÖ’cü olduğu için. Siz daha Ankara’daki bir parka yatırılan paraların hesabını vermemiş bir ailesiniz. Ama sizde utanma filan yok. Daha bu seçimden önce çıkmışsın ‘Baba aramızda kalsın kazanıyoruz’ Siz ancak kirli para kazanırsınız. Seçim filan kazanamazsınız. Size sesleniyorum bu kirli aileyi yanınızdan temizleyin. Töhmet altında kalıyorsunuz.” ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.