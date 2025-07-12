CHP Grup Başkanvekili Başarır: Bugün Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor her şeyi söylüyor ama adaletten bahsetmiyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri’de bulunan Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''tarihi bir konuşma'' ifadesiyle işaret edilen bugünkü konuşmasına ilişkin ''Bugün Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor her şeyi söylüyor ama adaletten bahsetmiyor. Bence öncelikle yapılması gereken şey Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin de bunu bilmesi lazım bu ülkeye adaletin gelmesi lazım. Bu kadar kolay insanlar, siyasetçiler tutuklanmamalı'' ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karaları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Başarır, şunları söyledi:

''ÇOK ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER AÇIKLAYACAĞIM DEDİ. NE AÇIKLADI?''

Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Zeydan Karalar, parti meclisi üyemiz Baki Aydoğan, belediye başkanlarımızla görüştük tutsaklarımızla görüştük. Bir sefer söyleyeyim çok güçlüler iradeleride, duruşları da gayet güçlü. Onlar bizlere moral verdi. Ama hepimizin buluştuğu nokta ülke için, ülkenin geleceği için endişe duyuyorlar tabii ki. Çünkü şu gördüğünüz cezaevinde milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, sanatçılar suçsuz yere yatmak durumundalar utanç verici bir manzara.

Bugün Cumhurbaşkanı çıkıp açıklama yapıyor her şeyi söylüyor ama adaletten bahsetmiyor. Bence öncelikle yapılması gereken şey Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli'nin de bunu bilmesi lazım bu ülkeye adaletin gelmesi lazım. Bu kadar kolay insanlar, siyasetçiler tutuklanmamalı. En son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı ortada. Net bir şekilde 'delilsiz, siyasi gerekçelerle insanları tutukluyorsunuz' diyor 'tutukluluk süreleri çok uzun.' Bunu AİHM söylüyor. Bunlarla ilgili iç düzenlemeler yapılmadan Türkiye'de barışın sağlanabileceğini düşünmüyoruz. Yani AK Parti kapalı toplantılarda demokrasi diyor ama burada otokrasi var. Öncelikle bu çözülmeli yani bugün Cumhurbaşkanı çok çok önemli şeyler açıklayacağım dedi. Ne açıkladı? E zaten sürekli olarak bunları söylüyor o yüzden Türkiye'yi özgürleştirmeli.

''TÜRKİYE GERÇEKTEN DÜNYAYA REZİL OLUYOR''

Bu cezaevleri boşalmalı. Bakın siyasi hiçbir insan burada olmamalı. Gelsinler yazın çalışabiliriz. Anayasa'ya falan gerek yok Ceza Kanunu, Ceza Usul Kanunlarını değiştirelim. Kayyım rezaletine son verelim bunu yapalım. Ama bunlarla ilgili hiçbir açıklama yapmıyor. Türkiye gerçekten dünyaya rezil oluyor. En son karar da bunu ortaya koydu. Ekrem Bey'in tüm yurttaşlara, Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarını iletiyor. 'Biz güçlüyüz, biz buradayız' diyor. 'Mühim olan ülke, ülkenin geleceği, 86 milyonun geleceği.' Aynı şeyi Zeydan Bey söylüyor. Zeydan Bey tüm Adana'ya selam söyledi. O da aynı şeyleri söylüyor diğer belediye başkanlarımız da aynı şeyleri söylüyor. Mesela Ayşe Barım’ın sağlık sorunları var. Beylikdüzü Belediye Başkanımızın çok ciddi sağlık sorunları var ve Ayşe Barım’ın duruşması ekim ayına attı. Ne hakla? Neden? Siz insanlara alı mı koydunuz burada? Siz insanları burada sağlık, sağlık diyorum bakın. Yaşam hakkını elinden alıyorsunuz. O yüzden bence bugün Cumhurbaşkanı bu konulara hiç değinmedi. Nasıl bir ülkede yaşadığımızın farkında değil. İnsanlar adalet istiyor bunu da bu Meclis yapabilir, Meclis'i adres olarak gösterdi. Ama bu kendini ikinci kez, üçüncü kez adaylaştırmak için değil. Çok basit bir şekilde Adalet Komisyonu'nun toplayarak ceza kanunlarında yapacağımız değişiklikle Türkiye'yi özgürleştirebiliriz.''

''Sayın İmamoğlu'nun duruşması vardı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden. O da yine bir ileri tarihe erteledi. Sayın İmamoğlu'nun bir yorumu oldu mu bununla ilgili'' sorusuyu Başarır, şöyle yanıtladı:

"TEK SORUŞTURMA YOK"

''Şunu söylüyor bu davaların sayısını biz de unuttuk. O kadar fazla ki. Her söylenen cümleye bir dava açıldı. İşte Antalya'da dün genel başkanımız konuştuktan dakikalar sonra soruşturma açıldı. Bu dosyaların hepsinin içinin boş olduğunu biliyoruz bunu kendisi de söyledi. Hiçbir suçun maddi ve manevi unsuru oluşmamış bunu bir kez daha altını çizdi. Bu davaların açılması iddianame dönüşmesi, kavuşturmaya dönüştürülmesi bile utanç verici bir mesele ama maalesef böyle bir dönemdeyiz. Biri çıkıp Anayasa'nın ikinci maddesini açıkça rejime tehdit, Cumhuriyete kurucu önder Atatürk'e hakaret ediyor bir eski milletvekili hala tek soruşturma yok. Hepimiz suç duyurusunda bulunduk ben dün bulundum. Ama genel başkan konuştuktan sonra, dakikalar sonra dava açılıyor. Ekrem Bey bir açıklama yapıyor dakikalar sonra dava açılıyor. Beylikdüzü'ndeki dosya neden bu kadar uzadı. Neden daha önce açılmadı? İşte bunların hepsi bu iktidarın yarattığı karanlık iklim.''